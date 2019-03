Ministro das Finanças vai ao Parlamento prestar declarações sobre Novo Banco

O ministro das Finanças já tinha anunciado a disponibilidade para prestar esclarecimentos sobre o Novo Banco.



No requerimento do PSD, que foi votado por unanimidade, está prevista também a audição dos presidentes do Fundo de Resolução, do Novo Banco e da Comissão de Acompanhamento designada no contrato de venda à Lone Star.



Mário Centeno é o convidado da Grande Entrevista na RTP3, às 23h.