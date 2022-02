Ministro do Ambiente considera lítio essencial para a transição energética

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, foi entrevistado na noite de quarta-feira na SIC e sublinhou que a exploração de lítio não será feita a todo o custo. Mas frisou a importância desta matéria-prima.