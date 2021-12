Ministro saúda aprovação de Bruxelas do plano de reestruturação da TAP

"Portugal não se pode dar ao luxo de perder a TAP e em boa hora a Comissão Europeia entendeu os argumentos apresentados pelo Governo português", declarou o ministro Pedro Nuno Santos em conferência de imprensa.





O ministro enumerou algumas da medidas do plano de reestruturação e que estão em implementação, como a redução do número de aviões e o corte nos salários.





O ministro recusou a ideia de que a redução do número de aviões resulte “numa Tapzinha”.





No entanto, a Comissão Europeia exigiu condições, como a disponibilização de até 18 'slots' por dia no aeroporto de Lisboa a uma transportadora concorrente", que será escolhida através de um "processo de seleção transparente e não-discriminatório".





Bruxelas autorizou ainda uma ajuda do Estado português de 107,1 milhões de euros à TAP, para compensar consequências negativas da pandemia no segundo semestre do ano passado.





A TAP terá ainda de vender as participações que detém na Groundforce, na Cateringpor e na Manutenção & Engenharia Brasil.

O plano não prevê mais despedimentos nem cortes salariais, para além dos que já foram feitos.

O plano de reestruturação da companhia aérea portuguesa tinha sido entregue em 10 de dezembro de 2020, seis meses depois de ter sido aprovada a ajuda de 1.200 milhões de euros, para fazer face às dificuldades financeiras em que a TAP se encontra, agravadas pela crise de Covid-19.





(Em atualização)