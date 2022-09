Ministros da Energia europeus em reunião extraordinária para discutir medidas de emergência

O objetivo é diminuir o impacto da escalada de preços da energia.

Uma reunião aguardada com muita expetativa pelo Governo português, que assumiu estar à espera das decisões que resultarem do debate a 27 para definir o plano de apoio às empresas, depois de já ter adotado, no início desta semana, um programa de emergência de ajuda às famílias.





Portugal vai estar representando pelo ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, como nos relata a correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.