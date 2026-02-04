EM DIRETO
Minoritária Tilway entra com ação para anular aumento de capital da Impresa

A Tilway Management Inc, acionista minoritária da Impresa, entrou com uma ação em tribunal para anular o aumento de capital, condição para a entrada dos italianos MFE na dona da SIC, de acordo com informação no portal Citius.

Até ao momento desconhece-se quem são os titulares da empresa com sede no Panamá.

Em 29 de dezembro, os acionistas, reunidos em assembleia-geral (AG) extraordinária da Impresa, autorizaram o Conselho de Administração a realizar, no prazo de um ano, um aumento de capital de até 17,3 milhões de euros, mediante entradas em dinheiro.

Na mesma reunião magna, "foi aprovada a supressão dos direitos de preferência dos acionistas no aumento do capital social" a deliberar pela administração e "aprovada a alteração dos estatutos".

A Tilway Management Inc. deu entrada, em 28 de janeiro, no Juízo de Comércio de Sintra com uma ação contra a Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais para "a anulação de deliberações sociais".

"Desconhecemos a identidade do ou dos acionistas em causa", afirmou fonte oficial da Impresa, quando questionada sobre o tema.

"Decidiremos se comentamos depois de sermos notificados, o que não aconteceu", concluiu.

A Tilway tem menos de 2% da Impresa, de acordo com fontes contactadas pela Lusa.

Em 26 de novembro último, a Impresa anunciou a parceria com a italiana MFE - MediaForEurope, através da qual esta irá passar a deter 32,934% da dona da SIC, e a família Balsemão mantém o controlo do grupo com 33,738%.

