Miranda Sarmento defende necessidade de produtos de poupança rentáveis

Numa intervenção no encerramento de uma conferência promovida pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), em Lisboa, o ministro assumiu alguns desafios que o setor enfrenta, nomeadamente a "dimensão intergeracional da poupança", relevante "num país como Portugal".

Miranda Sarmento afirmou que a promoção de "instrumentos de poupança adequados aos diferentes momentos da vida e aos diferentes perfis dos consumidores" era necessária também para "promover a coesão social".

Assim, o governante defendeu que é preciso "garantir que estes produtos são rentáveis", salientando que "esta é uma preocupação partilhada com a Comissão Europeia, que aponta a baixa rentabilidade da generalidade dos produtos de poupança comercializados na União Europeia".

"Queremos incentivar o mercado a criar soluções de reforma em linha com os objetivos da União da Poupança e do Investimento", reiterou.

Nesta intervenção, o ministro salientou ainda que Portugal está "num momento de merecida e muito necessária estabilidade", tendo sido possível aplicar medidas, como a redução de impostos, que deverão ter continuidade este ano.