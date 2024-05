Miranda Sarmento promete "continuar" a reduzir as taxas do IRS

De acordo com as contas do executivo, e em resposta ao deputado do Chega, Rui Afonso, o responsável pelas Finanças lembrou que, o "objetivo da legislatura" é conseguir uma redução global de três mil milhões de euros , abrangendo, além da redução de taxas de IRS, um novo IRS jovem "com um modelo totalmente diferente" e a isenção dos prémios de produtividade até ao máximo de um salário até 2028.

Miranda Sarmento referia-se à "redução de taxas de IRS que agora se inicia agora com esta proposta do governo", acrescentando que "procuraremos continuar a baixar as taxas de IRS nos próximos anos".

"Pretendemos cumprir todas as medidas do programa eleitoral. No programa eleitoral da AD haviam duas medidas para 2024: esta redução do IRS e o plano de emergência para saúde, mas estamos já a antecipar algumas medidas", referiu.



Apelo ao entendimento



Miranda Sarmento foi chamado pelo Chega à COFAP, para audição aprovada por todos os partidos com abstenção do Livre.







Em causa, "que descida efetiva de IRS o Governo se propõe de facto a fazer e qual o verdadeiro impacto que terá sobre as famílias portuguesas". O partido de André Ventura quer também ouvir a secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte.







Joaquim Miranda Sarmento desafiou os partidos a chegarem a um entendimento sobre as propostas do IRS, que estão em discussão na especialidade, "o mais rapidamente possível".









O ministro da tutela salientou que a proposta “tem um princípio, que é abranger todos os escalões, com exceção do último”.



“É verdade que quando se reduz um escalão, o efeito de progressividade do imposto afeta todos os escalões que estão acima, portanto, diria que é muito difícil baixar um escalão sem beneficiar mais em euros os escalões acima”, apontou, defendendo, contudo, que a proposta beneficia os escalões mais baixos.



Miranda Sarmento considerou “importante continuar a reduzir as taxas nos primeiros cinco escalões, mas também reduzir a taxa do 6.º, e depois uma redução, que é bastante menor, no 7.º e no 8.º” escalões, apontando que o 6.º escalão abrange rendimentos líquidos mensais entre 1.300 euros e 1.800 euros.



“É o nosso princípio de proposta. Pode ser mudada, pode ser alterada, mas há um princípio que tem de se manter, que é o de que todos os escalões têm de ter reduções das taxas marginais”.

Taxa de IRC a 25%

O ministro das Finanças considerou ainda imperativo estancar a saída dos jovens portugueses altamente qualificados, defendendo que a proposta do executivo para o IRS jovem procura aumentar os rendimentos dispoíveis e reter os quadros que se têm vindo a formar, com um impacto orçado em mil milhões de euros.

Face às críticas da deputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, quanto ao alívio da carga fiscal sobre as empresas, Miranda Sarmento adiantou que o objetivo do executivo é colocar a taxa nominal marginal de IRC na média dos países da União Europeia, nos 25 por cento em vez dos atuais 31,5 por cento, ao longo da legislatura, por forma a atrair investimento e aumentar a produtividade, pondo o país a crescer três por cento ao ano, no mínimo.





Em resposta a Eduardo Teixeira, deputado do Chega, que questionou também a eventualidade do executivo avançar com um orçamento retificativo, Miranda Sarmento foi categórico.



"O Governo fará as alterações orçamentais da sua competência e que entender necessárias para prosseguir os seus objetivos", afirmou, remetendo "para o final do ano" uma eventual alteração orçamental que "seja da competência da Assembleia da República".



PSD esvazia audição



nos rendimentos laborais em sede de IRS, a que chamou "choque fiscal", sem esclarecer que o total desta redução incluía o alívio previsto em sede do OE2024 e já em vigor, orçado em 1.300 milhões de euros.