Miranda Sarmento vê greve geral como decisão política e ranking da Economist como resultado da governação

"Este ano o Governo voltou a repetir a redução de IRS de mais 500 milhões de euros".

O ministro Miranda Sarmento esteve na RTP para um comentário aode Portugal na revista, que atribui às políticas dos últimos anos a favorecerem o emprego e os salários. Questionado sobre a greve geral de dia 11, o responsável máximo das Finanças retoma a leitura que vem sendo feita pelo Governo da AD de que se trata de uma decisão dos sindicatos ditada por razões políticas.“Portugal foi no ano passado, em 2024, um dos países da OCDE, da 38 economias mais avançadas, onde o rendimento líquido médio mais subiu e subiu por três fatores: mais emprego [3%], melhores salários [7%] e redução do IRS”.Fazendo as contas com a inflação, próxima de 2%, Miranda Sarmento aponta um ganho para os trabalhadores na ordem dos 5%, o que vê comoO ministro das Finanças sublinha o desejo do Governo de prosseguir nesta linha de esforço e colocar o país "em patamares de crescimento cada vez maiores".Sobre a greve geral, o ministro das Finanças aponta uma economia que está a crescer e com níveis significativos de emprego para dizer"A CGTP, conhecemos perfeitamente o seu alinhamento político e nunca participou em nenhum acordo de concertação social e tem sempre uma posição contrária, seja de um Governo AD, PSD ou até mesmo governos socialistas.", apontou o ministro das Finanças.