MNE alemão diz que compra da TAP pela Lufthansa vai fortalecer a Europa como localização

Numa conferência de imprensa conjunta em Berlim, após um encontro com Paulo Rangel, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão destacou a "estreita cooperação estratégica" entre Portugal e Alemanha.

Para Wadephul, a decisão do Governo português de escolher a companhia aérea alemã Lufthansa para adquirir parte do capital da TAP vai nesse sentido.

"Muito está a ser investido nesta parceria, especialmente em Portugal, e muitos contactos, cooperações e novos empregos vão surgir", destacou na mesma conferência de imprensa, transmitida em direto através a plataforma Youtube.

O ministro alemão comentou que a Lufthansa está a construir uma nova fábrica em Portugal.

"Isto mostra que a nossa cooperação fortalece a Europa como localização. Isto aplica-se à TAP e à Lufthansa, mas também a outras 700 empresas alemãs que estão ativas em Portugal e estão a investir e, assim, a impulsionar a inovação, por exemplo na produção de microchips", referiu.

Por seu lado, o ministro Paulo Rangel afirmou que o Governo português está "muito satisfeito" com o negócio, que classificou como "um enorme sucesso".

"Algo que distingue as empresas alemãs é a mentalidade. Isso significa que pensam a médio e longo prazo. E claro, isso também ficou muito claro nesta transação", comentou.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português disse esperar que a compra seja concluída no próximo ano, "com base nas regulamentações europeias" e fez votos de que o negócio "traga frutos positivos para ambos os países, mas também para a Europa".

E, destacou, "é também muito favorável para ambas as empresas".

Juntamente com a TAP, a Lufthansa terá 20% do tráfego para a América do Sul, enquanto atualmente detém "apenas entre oito a nove por cento", exemplificou.

Na quarta-feira, o Governo português selecionou a Lufthansa para adquirir inicialmente 44,9% do capital da TAP, por um preço de referência de 1.025 milhões de euros, podendo a participação aumentar até 49,9% caso os trabalhadores não subscrevam a totalidade das ações que lhes estão reservadas.

O grupo alemão prevê concluir a operação no primeiro semestre de 2028, dependendo ainda da obtenção das autorizações regulatórias necessárias.

O grupo Lufthansa integra companhias como a Lufthansa, a SWISS, a Austrian Airlines, a Brussels Airlines e a Eurowings, além de deter uma participação na italiana ITA Airways, com centros de operações em Frankfurt, Munique, Zurique, Viena, Bruxelas e Roma.