MNE alerta para a "desvantagem" europeia de "regular em demasia"

"A Europa tem uma tendência cultural para regular em demasia e isso é naturalmente uma desvantagem. Penso que precisamos de equilíbrio, é sempre uma questão de equilíbrio e precisamos de acomodar ambos [desenvolvimento tecnológico e valores democráticos e direitos humanos]" disse numa sessão durante a cimeira tecnológica WebSummit 2024, que arrancou segunda-feira em Lisboa.

Durante a sessão intitulada "Equilibrar tecnologia, confiança e os valores democráticos", na qual esteve também o vice-primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, o ministro português sublinhou ainda a clivagem entre as instituições democráticas e as necessidades da população, associadas ao desenvolvimento tecnológico.

"Existe uma clivagem entre as instituições democráticas e as necessidades da população e a única forma de proteger os direitos fundamentais é através de alguma regulamentação e de instituições que sejam capazes de defender a liberdade de expressão, a privacidade e os monopólios no setor tecnológico", afirmou.

Rangel alertou ainda para um dos "grandes desafios da democracia", que descreveu como um fenómeno "territorial" e "baseado no mundo físico", defendendo ser necessário "reinventar a democracia, para uma espécie de democracia digital, para que possamos acomodar o território e o mundo digital".

A Web Summit arrancou esta segunda-feira, 11 de novembro, e decorre até 14 de novembro, no Parque das Nações, em Lisboa, numa das mais importantes cimeiras de tecnologia, onde se discutem temas como o desenvolvimento tecnológico e o seu impacto na sociedade, na economia, na política, entre outros.

Este ano, a cimeira bateu o seu recorde, com 71.528 participantes, entre CEOs, start-ups, investidores, delegações comerciais e comunicação social, dos quais 953 são oradores, mais de mil investidores e mais de 3.000 empresas que pretendem apresentar as suas ideias durante o evento, segundo a organização.