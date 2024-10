MNE chinês pede a França "papel construtivo" nas consultas China-UE

Wang Yi fez estas observações numa conversa por telefone com Emmanuel Bonne, conselheiro diplomático do Presidente francês, Emmanuel Macron, indicou um comunicado divulgado pela diplomacia chinesa.

O ministro chinês sublinhou que França é um parceiro-chave do país na UE e que ambas as partes devem "evitar entrar numa guerra comercial", gerindo as diferenças através do diálogo e da negociação.

Reafirmou o valor estratégico global das relações entre os dois países, especialmente num "contexto internacional em mutação", e manifestou esperança de que França adote uma "atitude aberta" em relação às questões comerciais.

Bonne manifestou a preocupação francesa relativamente aos atritos comerciais entre a UE e a China, sublinhando a importância de manter a autonomia estratégica do bloco europeu sem excluir as empresas e os produtos chineses do mercado.

Na terça-feira, Pequim anunciou a imposição de medidas `antidumping` provisórias sobre o brandy importado da UE, afetando principalmente a França.

A medida surgiu como retaliação pelas taxas alfandegárias impostas por Bruxelas sobre veículos elétricos chineses e que Pequim considerou uma medida de protecionismo comercial, tendo apresentado uma queixa junto da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Paris apoiou as medidas da Comissão Europeia para aumentar as taxas sobre os veículos elétricos oriundos da China, qualificando-as de "proporcionais e calibradas", numa posição diferente da tomada pela Alemanha.