Moçambique adjudica obras em 485 km de estradas de duas províncias por 292,8 ME
A Administração Nacional de Estradas (ANE) moçambicana adjudicou a asfaltagem de 485 quilómetros de estradas em Inhambane e Sofala por 20,6 mil milhões de meticais (292,8 milhões de euros), segundo informação oficial.
De acordo com os resultados dos anúncios de adjudicação publicados pelas delegações provinciais da ANE, em causa estão nove lotes para projetos de engenharia e asfaltagem de estradas, dos quais cinco localizados na província de Inhambane, sul de Moçambique, e quatro em Sofala, centro.
As adjudicações enquadram-se no Programa Acelerado de Reabilitação e Construção de Estradas Nacionais 2026-2031, designado "Mais Estradas - 2031", e envolvem estradas nacionais e regionais.
Na província de Inhambane, as empreitadas totalizam 285 quilómetros e 10.104.807.009 meticais (143,6 milhões de euros).
Os contratos foram adjudicados ao consórcio constituído pelas empresas Maripoma Entreprise Limitada, de Moçambique, Maripoma Entreprise Limitada, do Gana, CC Building Limitada e GWIC Moçambique Limitada.
O maior lote em Inhambane corresponde ao troço Sitila-Funhalouro, na estrada R444, com 70 quilómetros, adjudicado por 2.469.027.132 meticais (35 milhões de euros).
No mesmo corredor rodoviário, o troço Massinga-Sitila, com 40 quilómetros, foi adjudicado por 1.612.980.998 meticais (22,9 milhões de euros).
Na Estrada Nacional N222, o troço Mapinhane-Macumene, com 58 quilómetros, foi adjudicado por 1.946.521.803 meticais (27,6 milhões de euros), enquanto o segmento Macumene-Mabote, com 57 quilómetros, representa um investimento de 1.839.547.916 meticais (26,1 milhões de euros).
Já na R483, o troço Inharrime-Panda, com 60 quilómetros, foi adjudicado por 2.236.729.159 meticais (31,8 milhões de euros).
Em Sofala, as adjudicações somam 200 quilómetros e 10.514.039.172 meticais (149,2 milhões de euros), incidindo sobre quatro troços da Estrada Nacional N282, importante ligação entre o litoral e o interior da província.
Os dois primeiros lotes, Dondo-Semacuze e Semacuze-Muanza, ambos com 50 quilómetros, foram adjudicados à Zhongmei Engineering Group, por 2.827.507.108 meticais (40,1 milhões de euros) e 2.860.017.657 meticais (40,6 milhões de euros), respetivamente.
O troço Muanza-Inhaminga, também com 50 quilómetros, foi adjudicado à Mzansi Civils and Tar por 2.472.456.197 meticais (35,1 milhões de euros).
Já o segmento Inhaminga-Matondo, igualmente com 50 quilómetros, foi entregue à Porto Cargas por 2.354.058.210 meticais (33,4 milhões de euros).
No conjunto das duas províncias, os concursos agora adjudicados representam um investimento de 20.618.846.181 meticais (292,8 milhões de euros) para a reabilitação e asfaltagem de 485 quilómetros de estradas.
O ministro dos Transportes e Logística, João Matlombe, explicou esta semana que o programa nacional está avaliado em 2,8 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros) e prevê a execução de obras em mais de 3.000 quilómetros de estradas em todo o país.
O governante afirmou que a iniciativa já se encontra numa fase concreta de implementação, com concursos públicos lançados e propostas em avaliação para posterior adjudicação: "Importa destacar que esta iniciativa já se encontra numa fase concreta de implementação, tendo sido lançados os concursos públicos para a execução das obras".
Matlombe acrescentou que, concluídos os processos de avaliação e adjudicação, o Governo espera avançar para a mobilização e início dos trabalhos durante o primeiro trimestre de 2027.
O ministro defendeu igualmente uma mudança na gestão da rede rodoviária nacional, baseada em maior rigor no planeamento, definição de prioridades e utilização dos recursos disponíveis.
"Não podemos continuar a intervir nas estradas apenas quando a degradação atinge níveis críticos", afirmou, defendendo uma estratégia assente na conservação preventiva, qualidade das obras, cumprimento dos prazos contratuais e reforço da fiscalização.