Moçambique reduziu em 17 ME dívida a Portugal no terceiro trimestre de 2025

Segundo o mais recente boletim da dívida pública do Ministério das Finanças de Moçambique, relativo ao terceiro trimestre, o `stock` da dívida a Portugal ascendia a 380,7 milhões de dólares (325,8 milhões de euros) no final do segundo trimestre, tendo assim reduzido 5,5% nos três meses seguintes.

No final do terceiro trimestre, entre os credores bilaterais de Moçambique, a dívida a Portugal era só ultrapassada pela da China, com 1.347,7 milhões de dólares (1.153,5 milhões de euros), e pela do Japão, com 405,4 milhões de dólares (346,9 milhões de euros).

Moçambique falhou em 2024 pagamentos de serviço da dívida externa de 47,3 milhões de euros, mais de metade a Portugal, alegando dificuldades pela agitação pós-eleitoral, segundo dados de 2025 do Governo.

No relatório sobre a dívida pública de 2024, noticiado no início de maio de 2025 pela Lusa, o Ministério das Finanças referia que, no final do ano anterior, "os atrasados do Estado referiam-se exclusivamente à dívida externa", sublinhando que "não foram verificados atrasos no pagamento do serviço da dívida interna".

"Totalizando 3,4 mil milhões de meticais [47,3 milhões de euros], distribuídos entre 2,95 mil milhões de meticais [40,5 milhões de euros] em capital e 492,28 milhões de meticais [6,8 milhões de euros] em juros, valores transitados para 2025. Entre os principais credores, Portugal apresentou-se como o maior credor bilateral, com um total de 1.818,76 milhões de meticais [25,3 milhões de euros] em atraso", apontava o documento.

Posteriormente, em junho, o Governo moçambicano assumiu ter liquidado essa dívida no primeiro trimestre de 2025.