Um outro caso é de um modelo de IA que reescreveu as próprias instruções para poder ignorar as mensagens dos programadores.

Houve ainda uma situação em que ao não encontrar os dados necessários para elaborar um trabalho financeiro, a IA inventou dados.





Outros sistemas partilharam ficheiros sem autorização ou utilizaram credenciais às quais não deveriam ter acesso.

Estes casos foram registados nos últimos seis meses, mas divulgados agora num esforço de transparência.





Ainda assim, a empresa definiu um novo protocolo de atuação para situações em que os modelos de IA não obedecem e ficam sem controlo humano.

As novas diretrizes, assegura a Open IA, vão permitir que qualquer colaborador alerte para um possível incidente para que este seja analisado pelas equipas de segurança e alinhamento.





Os casos vão ser classificados em três categorias, de acordo com a sua complexidade: os prontos para divulgação, as investigações de menor dimensão e os casos que exijam uma investigação mais alargada.





De acordo com o relatório publicado pela OpenAI, um dos modelospara que uma versão posterior de si próprioe evitasse que as suas ações fossem detetadas.admite ainda que um dos modelosao carregar um ficheiro na internet para o utilizar posteriormente.A empresa sublinha que estas situaçõese que este tipo de comportamento não é recorrente nos seus modelos.O novo protocolo dasurge numa altura em que se discute a necessidade deo desenvolvimento da Inteligência Artificial. Isto para que seja possívelde salvaguarda mais eficazes.