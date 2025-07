Modista Isabel Loureiro regressa a Portugal "cheia de ideias" depois de 40 anos na Alemanha

"Já tinha esta vontade há algum tempo, mas fiz 60 anos em janeiro e pensei que era agora ou nunca", partilha Isabel Loureiro, que começou a costurar com 12 anos.

Desde empresários a futebolistas, a modista garante que vai manter parte da sua clientela habitual, e espera poder estendê-la.

"Alguns clientes vão continuar comigo, tenho as medidas deles, sei do que gostam. Ou venho cá à Alemanha, ou eles vão a Portugal encontrar-se comigo. Muitos dos meus clientes são empresários e movimentam-se bastante", revela à Lusa.

Em Mangualde era conhecida de pequena por trazer sempre o vestido "mais na moda". Agora volta a levar a moda à sua terra natal e é lá que vai estabelecer o seu ateliê.

"Em Portugal tenho possibilidade de me estabilizar profissionalmente com o meu projeto, com consultoria de moda, ir diretamente ao cliente. Tenho outras ideias de colaborações com escolas, para poder dar cursos, por exemplo. Aqui dei aulas de moda e acho que posso fazer o mesmo em Portugal", adianta.

Isabel vai mudar-se já nas próximas semanas e quer arrancar com o seu novo ateliê o "mais rápido possível". Tenciona manter o foco na alta-costura.

"Essa clientela encontra-se em Portugal, tal como na Alemanha", acredita.

"Portugal é um país pequeno, mas acho que posso ter ainda mais sucesso, há mercado para isso. Com a organização e a disciplina que levo aqui da Alemanha, penso que pode correr bem", sublinha.

Para trás deixa a sua loja "Massatelier Isabel", uma loja de roupa por medida, que abriu em 2008 em Wiesbaden, na Alemanha, mas admite ter "grandes projetos" que não deixam ter medo do futuro.

"Tenho outro clima em Portugal, novas ideias que ainda não quero revelar totalmente, o meu nome já construído, e zero dívidas", comenta, entre risos.