Montenegro alinha com Cavaco Silva nas críticas ao plano de habitação do Governo

O Presidente do PSD diz que o plano de habitação do Governo pode estar minado pelo problema de desconfiança dos investidores e pela mudança de regras a meio do jogo. Luís Montenegro subscreve na íntegra o ataque ao executivo e as preocupações manifestadas esta manhã por Cavaco Silva.