Montenegro diz que TAP é "poço sem fundo"

O governo vai avançar com a venda minoritária do capital da TAP. A gestão passa a ser privada com limites. A decisão foi hoje aprovada em Conselho de Ministros.

Nesta primeira fase da reprivatização da companhia aérea, o Estado irá manter 50,1 por cento do capital. Serão vendidos os restantes 49,9 por cento.



Desta fatia, ficam reservados até 5 por cento para os trabalhadores. Os restantes 44,9 por cento destinam-se a um ou mais investidores privados.



Quem comprar fica com a gestão, mas vão depender do Estado para tomar decisões consideradas estratégicas.



O Governo quer concluir a venda no espaço de um ano, mas não revela quanto poderá render aos cofres do Estado.



O primeiro-ministro garante que o processo pode ser suspenso sem qualquer indemnização, caso não sejam atingidos os objetivos.