Montenegro e Pedro Nuno reúnem-se sexta-feira com Orçamento sobre a mesa

A data só ficou fechada depois de o Executivo ter afirmado que o líder socialista não tinha agenda para se reunir com o primeiro-ministro. E depois de o PS ter vindo desmentir esta ideia. Mas após troca destes comunicados a polémica ainda não terminou.Em nova nota, o secretário-geral do PS lamenta o que diz ser um comunicado incompreensível e inaceitável por parte do Governo, acusando Montenegro de provocação e tentativa de desviar atenções. E garantindo que o PS não está disponível para alimentar discussões infantis e estéreis de gestão de agendas na praça pública.A mesma ideia é defendida pela líder parlamentar dos socialistas, que acusa o Governo de querer criar um facto político em torno das negociações do Orçamento do Estado.