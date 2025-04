Rui Rocha falou também de impostos: “Quero lembrar aquela trapalhada inicial em que aparentemente se estava a prometer mais do que se ia executar porque uma parte da descida dos impostos estava já concretizada com as propostas de António Costa”.



O líder da IL continuou e referiu que apesar da pequena descida dos impostos, não era o que os portugueses esperavam e que apesar de a Iniciativa Liberal ter votado a favor do IRS Jovem, os mesmos ainda sofrem com salários baixos e muitas dificuldades em comprar casa.



“Há aqui umas gerações, que chamo as gerações dos entalados, de pessoas que têm hoje entre 35 anos de idade e 65 anos de idade. Estas pessoas passaram pela crise do subprime, a crise das dívidas soberanas, a intervenção da Troika, Covid, a crise inflacionista, a crise da habitação. Estas são as pessoas que carregam o país às costas, que carregam o esforço fiscal às costas e para estas pessoas a governação da AD foi de uma total ausência de soluções”.



E explicou que tal aconteceu porque os impostos tiraram muito às pessoas, garantindo que a Iniciativa Liberal tem uma velocidade diferente, mais rápida do que a da AD e que quer corrigir estas falhas do governo.



Luís Montenegro garantiu que nas pessoas entre os 35 e os 65 anos, a AD baixou muitos os impostos, contrapondo as ideias de Rui Rocha.