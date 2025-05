Moody`s reduz rating da dívida soberana dos EUA com perspectiva de estabilidade

A decisão foi justificada com a subida do endividamento dos EUA e do seu custo para o orçamento federal.

"Os sucessos governos e eleitos não se entenderam para tomar as medidas que permitiriam inverter a tendência que conduz a um importante défice anual", avançou a Moody`s.

Em comunicado, a agência acrescentou: "Não pensamos que as reduções de despesa e do défice possam ser realizadas com a proposta de lei orçamental em discussão", em referência aos cortes de impostos pretendidos por Donald Trump.