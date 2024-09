Mota-Engil fecha venda de negócios na Polónia por 62 ME

Em comunicado, o grupo liderado por Carlos Mota Santos informa que, "após a obtenção de diversas autorizações por parte de autoridades locais e financiadores, concluiu hoje o processo de alienação da Mota-Engil Central Europe (MECE) e suas subsidiárias, as quais têm vindo a dedicar-se às atividades de engenharia e construção e promoção imobiliária na Polónia".

A operação foi feita por um `equity value` de cerca de 62 milhões de euros, acrescenta a Mota-Engil.

A construtora portuguesa adianta ainda que esta alienação está em linha com a estratégia da Mota-Engil de alocação dos seus investimentos aos mercados `core` (principais), tal como previsto no seu Plano Estratégico "Building´26".

O negócio com a empresa húngara Duna Aszfalt tinha sido anunciado em 19 de dezembro do ano passado e, na altura, estava previsto que ficasse concluído até ao final do primeiro semestre deste ano.