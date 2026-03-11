Mota-Engil quer atingir nove mil milhões de faturação em 2030

A meta da construtora de atingir 2030 com "um balanço mais robusto" prevê igualmente um crescimento superior a 4% nos lucros, uma margem de EBITDA igual ou superior a 18%, rácio de solvabilidade igual ou superior a 18%, um rácio de dívida líquida/EBITDA igual ou superior a 25% e um racio CAPEX/volume de negócios de 7%.

Nos próximos cinco anos, o objetivo é crescer e consolidar a liderança da Mota-Engil nos mercados `core` (principais), através de grandes projetos de infraestruturas, explorar novos mercados, diversificar e maximizar sinergias, melhorar a geração de caixa e o controlo de custos, reforçar o capital próprio e ainda remunerar o acionista.

Carlos Mota Santos, que falava na apresentação do plano estratégico, em Lisboa, disse ainda que a Mota-Engil quer manter a liderança em Portugal, México e África, com foco nas infraestruturas de transporte.

Na América do Sul, quer apostar no crescimento através da participação em projetos transfronteiriços de infraestruturas no setor dos transportes e expandir setores estratégicos como o industrial, energia e infraestruturas digitais.

Posicionando-se como um grupo global de infraestruturas, a Mota-Engil está presente em 33 países de três continentes (Europa, América e África).

É o 11.º maior grupo do setor na Europa, primeiro em Portugal, segundo na América Latina e sexto em África.