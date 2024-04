Motoristas de TVDE em protesto exigem compensações e aumento de rendimentos

À RTP, o presidente do movimento TVDE disse que para muitos motoristas é impossível participar na marcha lenta por causa das dificuldades que enfrentam., acrescentou Vitor Soares.Estes protestos surgem numa altura em que os valores das viagens, segundo parceiros e motoristas,Outra questão prende-se com a pretensão doOs parceiros e motoristas pretendem também a revisão da lei 45/2018, lembrando ter já pedido reuniões aos partidos com assento parlamentar para apresentar as suas propostas de alteração.O número de certificados de motoristas TVDE registados em Portugal é, segundo o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), 77.441, segundo os dados mais recentes, relativos a 06 de março. São 13 os operadores de plataforma eletrónica de TVDE licenciados em Portugal, mas apenas dois (Bolt e Uber) estão em atividade, sendo os restantes Its My Ride, Vemja, Tazzi, Chofer, Klibber, Mobiz, Tarine, Ixat, Leb, Plink e Just Easy Mob!.A revisão da lei que regula o TVDE, prevista para 2022, ainda não avançou, cinco anos após a sua entrada em vigor, em 01 de novembro de 2018.Em 2023, o Governo PS liderado por António Costa adiava a revisão da lei que rege a atividade do setor, prevendo que estivesse concluída este ano, depois de conhecida a diretiva da União Europeia sobre o TVDE.

c/ Lusa