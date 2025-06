Motoristas de TVDE mobilizam-se para paralisação nas horas de ponta

Durante dois períodos do dia, entre as 07:00 e as 10:00 e entre as 17:00 e as 20:00, os motoristas ameacem "desligar a aplicação da Uber e permanecer apenas a operar na Bolt, em protesto contra as práticas abusivas da plataforma, que está a cobrar comissões acima do permitido pela Lei n.º 45/2018, sufocando financeiramente milhares de motoristas em Portugal".

"Esta paralisação é para que se faça cumprir a lei em Portugal. Neste momento estamos a trabalhar com tarifas muito baixas em que a Uber fica com mais de metade do valor do nosso trabalho", afirma, Tiago Sousa, líder do movimento que promove a paralisação.

A Associação Portuguesa de Transportadores em Automóveis Descaracterizados (APTAD) considerou já que "esta paralisação surge como forma de protesto pelos rendimentos extremamente baixos que a plataforma Uber continua a impor aos motoristas".

"No início de 2025, a APTAD enviou às plataformas eletrónicas e à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) os valores de custo real por quilómetro e por minuto dos operadores TVDE, defendendo que fossem implementados como referência mínima de sustentabilidade. As plataformas ignoraram por completo estes valores, continuando a operar com preços muito abaixo dos custos reais de operação", acrescentou a APTAD em comunicado.

A associação acrescenta ainda que "apoia e sempre apoiará todas as iniciativas que tragam visibilidade e pressão pública para o verdadeiro problema estrutural do setor: as tarifas miseráveis praticadas pelas plataformas TVDE, que esvaziam qualquer perspetiva de rentabilidade justa para motoristas e empresas operadoras".