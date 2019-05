Motoristas. Governo garante que não há razões para recear novas greves

RTP17 Mai, 2019, 15:48 | Economia

“A primeira greve que tivemos, em que nós entendemos que fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. Obviamente que também nos deu ensinamentos, e estamos melhor preparados para diminuir o impacto na vida dos portugueses para qualquer greve que venha a acontecer”, afirmou Pedro Nuno Santos aos jornalistas.







“É um acordo muito importante. Os dois sindicatos mais representativos do setor chegaram com a ANTRAM. É um acordo que dignifica o trabalho e melhoras as condições laborais dos trabalhadores do setor”, esclareceu.







Segundo o governante, “não é o caso. Neste momento chegou-se a um acordo, que está assinado entre os dois maiores sindicatos do setor, entre a ANTRAM. Não há nenhuma razão para nós agora vivermos, permanentemente, em suspense ou suspensos sobre a possibilidade de uma nova greve neste setor”.“Nós tivemos a trabalhar, arduamente, para que não exista greve. A greve foi desconvocada”, acrescentou.Segundo o ministro das Infraestruturas foi fechado um acordo muito importante porque dignifica e melhoras as condições dos motoristas de matérias perigosas.Pedro Nuno Santos enalteceu ainda o esforço realizado por todas as partes envolvidas nas negociações.