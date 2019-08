Motoristas já admitem acordo semelhante ao assinado por outros sindicatos

Alexandre Brito - RTP22 Ago, 2019, 08:38 / atualizado em 22 Ago, 2019, 08:58 | Economia

Há avanços e aproximação. Vão nessa direção as palavras do presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas, esta manhã, no Bom Dia Portugal.





"Temos feito esforços nesse sentido. Esses esforços estão a refletir-se".



"Temos trabalhado nesse sentido", disse Francisco São Bento.

Sem adiantar grandes pormenores sobre que pontos estão pendentes para que o acordo seja firmado, o presidente do sindicato indicou que umas das barreiras que impede o avanço da mediação estará a ser derrubada.







Questionado sobre se o sindicato desistiu dos pré-requisitos, Francisco São Bento afirmou que "não exatamante" para logo acrescentar que estão a "fazer alguns esforços para além dos esforços que temos estado a fazer para que realmente se concretize a mediação".





Disse ainda o presidente do sindicato que "até à data" não houve qualquer contacto com a ANTRAM, mas à pergunta sobre se o tencionam fazer respondeu: "Sim, sim, possivelmente".





Admite ainda retirar o pré-aviso de greve: "Se estiverem reunidas todas as condições para que se possa evitar a greve, porque não?"