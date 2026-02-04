Município de Leiria compra casas prefabricadas para instalar desalojados

"Neste momento, temos em processo de contratação 13 casas, num montante aproximado de meio milhão de euros", disse aos jornalistas Gonçalo Lopes, nos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde está o centro de operações do município.

Após a reunião diária da Comissão Municipal de Proteção Civil, o autarca explicou a necessidade de reforçar a assistência social, sobretudo na identificação dos desalojados.

"Atualmente, alguns permanecem em casas, mas com chuva intensa dentro das suas casas, e outros estão deslocalizados", declarou, defendendo a necessidade de "encontrar soluções, não de curto prazo", mas "soluções de médio prazo.

Nesse sentido, na terça-feira o município consultou "empresas para aquisição de casas prefabricadas, para serem instaladas o mais rápido possível, para poder acolher as famílias que estão em situação muito grave".

Gonçalo Lopes referiu que estas pessoas "ou estão em casas de familiares, ou estão em pavilhões, ou estão nas suas casas, mas em condições que não deviam estar".

Desde quarta-feira, quando Leiria foi atingida pela depressão Kristin, e até domingo, a autarquia tinha realojado 28 pessoas, em lares, numa estrutura numa coletividade e numa casa municipal na Barreira.