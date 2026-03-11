Município de Tábua declarou prejuízos de 2,8 ME

O presidente da autarquia, Ricardo Cruz, afirmou hoje à agência Lusa que o prejuízo reportado à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro é de 2,854 milhões de euros, tendo sido registados danos em diferentes estruturas daquele concelho do interior do distrito de Coimbra.

O montante será utilizado para taludes, infraestruturas, coberturas e estradas afetadas, bem como para a requalificação de pontes, incluindo a ponte romana de Sumes, que ficou "bastante danificada".

A zona de Vale de Gaios e as zonas ribeirinhas, nomeadamente algumas que são atravessas pelo Rio Alva, pela Ribeira de Tábua e pelo Rio Cavalos, estão entre os espaços onde foram verificados danos.

Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metade das mortes foram registadas em trabalhos de recuperação.

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos de milhares de milhões de euros.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.