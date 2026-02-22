Economia
Conversa Capital
Municípios avançam com verbas para fazer face aos estragos das tempestades. ANMP quer saber como vai o PTRR ressarcir autarquias
O presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) tem receio de que, tal como aconteceu com os incêndios de Pedrógão Grande, os apoios financeiros não cheguem em devido tempo às pessoas e às empresas afetadas pelas tempestades.
Imagem: RTP / Edição vídeo: Pedro Chitas
Pedro Pimpão deixa um alerta: se nada for feito, só em julho, já em plena época de incêndios, será possível concluir o processo de retirada de toda a madeira que está nas florestas e que constitui material combustível.
O presidente da ANMP adianta ainda ter a garantia, por parte do Governo, de que a revisão da Lei das Finanças Locais será concluída este ano.
Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Filomena Lança, do Jornal de Negócios.