"Não compensa". Motoristas de TVDE em protesto por melhores condições e aumentos

Exigem melhores condições de trabalho e aumentos salariais. O último protesto aconteceu há menos de um mês.Em declarações à RTP, o presidente da AMN-TVDE, Vítor Soares, explicou que o organismo apoia as reivindicações e está solidário com os parceiros e motoristas, adiantando que desde o último protesto “não houve grandes respostas” aos anseios do setor.”, explicou.

Para Vítor Soares, “não faz sentido um setor não ter uma regulamentação”. A falta de intervenção governamental “está a colocar em causa todo o sector”.





Neste momento, é feito um teste nas escolas de condução. E nós queremos que seja feito um exame nos centros do IMT a nível nacional. Porque as pessoas que realmente estão neste setor merecem ser qualificadas. Nós não estamos contra os que vêm de fora da comunidade europeia, pelo contrário, achamos é que o Estado deve certificar devidamente essas pessoas”. O presidente da AMN-TVDE pede também “mais fiscalização ao setor”.”.

Além disso, “há duas novidades na lista de reivindicações, nomeadamente a questão dos táxis nas aplicações TVDE e a suspensão das licenças de operadores TVDE até à revisão da lei 45/2018”, disse Vítor Soares.Segundo Vítor Soares, na essência daquela que ficou conhecida como lei Uber, os TVDE são considerados veículos descaracterizados, pelo que “os táxis, sendo considerados transporte público e devidamente identificados, não podem estar disponíveis nas plataformas”. Até ao momento, só a Bolt tem essa opção.”, disse, exemplificando com os valores dos seguros 50 por cento mais baratos ou o facto de os táxis terem praças para aguardar clientes.Em declarações à RTP, Paulo Gonçalves, motorista de TVDE há cinco anos, afirmou que, quando entrou, a profissão era "mais aliciante", apesar de trabalharem entre dez a 12 horas., porque os encargos fiscais são enormes e as aplicações tendem a baixar os valores das viagens, sem que exista regulamentação e a lei não é revista desde 2018".Atualmente as plataformas recebem uma comissão de 25 por cento e o motorista da TVDE deu o exemplo de uma viagem de Lisboa a Vila Nova de Milfontes, "em que o valor bruto era de 94 euros e, tirando os 25 por cento, deu à volta dos 60 euros. Uma viagem com prejuízo".Paulo Gonçalves dá ainda outro exemplo, os pedidos das plataformas para um cliente que está a cerca de 20 quilómetros para fazer uma viagem de menos de três euros. "Não compensa".Os parceiros e motoristas pedem igualmente o aumento da atual tarifa mínima ao cliente por viagem de 4,25 euros até três quilómetros, a redução da comissão das plataformas de 25 por cento para 15 por cento, a fiscalização das licenças do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e que os motoristas façam exame nos centros de exame do IMT a nível nacional.O grupo pretende igualmente a revisão da lei 45/2018, lembrando Vítor Soares que a associação já está a ter reuniões com os partidos com assento parlamentar para apresentar as suas propostas de alteração.

68.068 motoristas registados

Atualmente, a Associação Movimento Nacional – TVDE, que elegeu em março os novos órgãos sociais, conta com cerca de 200 associados, encontrando-se em processo de angariação de novos membros.O número de certificados de motoristas TVDE registados em Portugal é, segundo o IMT, 68.068, de acordo com os dados mais recentes, relativos a 1 de abril.São 13 os operadores de plataforma eletrónica de TVDE licenciados em Portugal, mas apenas dois (Bolt e Uber) estão em atividade, sendo os restantes Its My Ride, Vemja, Tazzi, Chofer, Klibber, Mobiz, Tarine, Ixat, Leb, Plink e Just Easy Mob!.

A revisão da lei que regula o TVDE, prevista para 2022, ainda não avançou, cinco anos após a sua entrada em vigor, a 1 de novembro de 2018. Em 2023, o Governo liderado por António Costa adiou a revisão da lei que rege a atividade do setor, prevendo que estivesse concluída este ano, depois de conhecida a diretiva da União Europeia sobre o TVDE.