Economia
Natal 2026 com mais compras e mais gastos em compras on-line
Este Natal foram feitas mais compras e foi gasto mais dinheiro em transações online
O valor total gasto nas compras online aumentou 14 por cento.
As compras em loja também registaram um aumento, mas menor seis por cento em número e cinco por cento em valor
O pico de operações foi atingido no dia 24 de dezembro, às 11h03, com 446 transações por segundo.
.
Uma em cada cinco compras foi realizada com MB WAY
As compras de portugueses no estrangeiro aumentaram 21 por cento em número e 44 por cento em valor.
Os dados são da SIBS e referem-se ao período de 1 a 24 de dezembro .