Natal 2026 com mais compras e mais gastos em compras on-line

O número de compras e-commerce cresceu 19 por cento em relação à época natalícia do ano passado.



O valor total gasto nas compras online aumentou 14 por cento.



As compras em loja também registaram um aumento, mas menor seis por cento em número e cinco por cento em valor



O pico de operações foi atingido no dia 24 de dezembro, às 11h03, com 446 transações por segundo.

.

Uma em cada cinco compras foi realizada com MB WAY



As compras de portugueses no estrangeiro aumentaram 21 por cento em número e 44 por cento em valor.



Os dados são da SIBS e referem-se ao período de 1 a 24 de dezembro .

