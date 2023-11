"Negócio ruinoso". Oposição critica venda da Efacec à Mutares

O líder do PSD, Luís Montenegro, já admitiu que irá avançar com uma comissão parlamentar de inquérito se o Governo não prestar “esclarecimentos urgentes” sobre o negócio, que descreve como “ruinoso”.O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, fez o anúncio relativo a essa intenção do partido no Parlamento, esta quinta-feira, afirmando que para a Iniciativa Liberal “o dinheiro dos contribuintes é fundamental”."A par da proposta que faremos de uma comissão parlamentar de inquérito à venda da Efacec, tendo sido um negócio que aparenta ter sido absolutamente ruinoso, o Chega decidiu ir um pouco mais longe e avançar com uma providência cautelar no tribunal, na jurisdição administrativa, para suspender este ato e esta venda, até termos toda a informação necessária em matéria de salvaguarda dos trabalhadores, de informação financeira e das garantias que têm de ser dadas aos portugueses e ao Governo quanto à gestão futura da Efacec", anunciou André Ventura.Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, André Ventura apelou ao PS para que viabilize a comissão de inquérito "em nome do interesse nacional".“O Governo tem a responsabilidade política, perante o país, de ainda ir a tempo de travar este negócio ruinoso. O Governo deve impedir, travar esta decisão e este processo”, disse Bruno Dias em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.“À partida não [seremos contra], mas teremos de conhecer pormenores, não sabemos o que se quer avaliar. Quando esse documento existir iremos pronunciar-nos em concreto”, disse a deputada Isabel Pires em declarações aos jornalistas no Parlamento.“Nós estivemos contra, avançámos com uma apreciação parlamentar para que a reprivatização fosse retirada desse decreto, mas na altura foi chumbada pelo PS e por toda a direita, que concordam com essa privatização”, afirmou, salientando que o BE vai querer “todos os esclarecimentos” sobre o negócio em causa.

Marcelo considera que "não havia nenhuma solução boa"

“Não havia nenhuma solução boa ou muito boa comparada com o valor que teria tido a Efacec num contexto diferente, porque houve uma aparente resolução do problema por um grupo e depois isso falhou”, disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, esta quinta-feira.O Presidente da República considera que o acordo “é bom para o ponto em que a situação chegou devido à conjuntura nacional e ao tempo decorrido”, mas admite que a solução encontrada “está aquém daquilo que nós ao longo do tempo sonhamos, pensamos e admitimos que seria possível para a Efacec”.“Naturalmente que todas as decisões do Governo são escrutináveis”, disse Mariana Vieira da Silva, argumentando, no entanto, que “o Governo tomou aquela que considerou ser a melhor decisão sobre esta matéria tendo em conta a importância estratégica que a empresa tem, o número de postos de trabalho que assegura e o impacto que isso tem na nossa economia”, argumentou.O negócio da venda da Efacec ao fundo alemão Mutares foi concluído esta quarta-feira. A Mutares entra com 15 milhões de euros em capital e 60 milhões em garantias. O Estado português, por sua vez, vai injetar 160 milhões de euros além da verba já investida na Efacec, calculada em cerca de 217 milhões de euros.