Nova operadora de comunicações chega a Portugal até ao fim do ano

Foto: João Marques - RTP

A presidente do regulador das telecomunicações adiantou que a Digi tem estado a construir rede própria em Portugal, mas que não é suficiente para uma oferta completa.



Por isso, precisa de negociar com os outros operadores para ter acesso, por exemplo, a sites e conteúdos televisivos, ou para que os seus clientes consigam fazer chamadas e enviar SMS para outros operadores.



A nova operadora romena deve lançar as primeiras ofertas comerciais até final do ano.