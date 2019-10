Novas regras laborais entram em vigor

Entre as novidades está o alargamento do período experimental de 90 para 180 dias, que levantou dúvidas a PCP, Bloco de Esquerda e "Os Verdes".



Destaque também para a duração máxima dos contratos a termo, que passa de três para dois anos.



A revisão do Código do Trabalho foi aprovada em julho, depois de um acordo alcançado com os parceiros sociais, exceto a CGTP, que não se vinculou e sempre manifestou contra.