Novas tabelas do IRS podem dar aos contribuintes até mil euros nos próximos meses

O Governo espera que o mecanismo seja utilizado já em setembro, mas admite que a compensação seja feita até dezembro.

De acordo com os exemplos divulgados pelo Ministério das Finanças, os trabalhadores por conta de outrem e os pensionistas podem vir a registar um aumento de rendimento até mil euros nos próximos meses.





Um casal em que ambos os elementos ganham 1.500 euros por mês, vai ter uma redução total de 724 euros na retenção na fonte do irs entre setembro e dezembro, segundo simulações do Ministério das Finanças.O impacto agregado do conjunto de mudanças ao irs aprovado pelo parlamento ascende a 1.100 milhões de euros, entre 2024 e 2025, segundo estimativas do Governo.