Novo aeroporto. Comissão Independente dá Alcochete como opção com mais vantagens

para um 'hub' (aeroporto que funciona como plataforma de distribuição de voos) intercontinental.Estiveram lado a lado as soluçõescom mínimo de duas pistas, bem como, também com um mínimo de duas pistas.





A CTI apresentou Alcochete e Vendas Novas como as duas soluções viáveis, com preferência para a primeira opção. As opções Humberto Delgado + Montijo e Montijo como 'hub' foram classificadas como "inviáveis para um 'hub' intercontinental" por razões aeronáuticas, ambientais e económico-financeiras. Em causa a sua "capacidade limitada para expandir a conectividade aérea".



Nesse sentido, Humberto Delgado + Santarém e Santarém como aeroporto único não são assim opção por razões aeronáuticas, segundo a CTI.





A comissão criada no final de 2022, tendo como coordenadora-geral de uma equipa de seis coordenadores técnicos a professora Rosário Partidário, foi incumbida de avaliar as nove opções de acordo com cinco fatores críticos de decisão definidos pela CTI: segurança aeronáutica, acessibilidade e território, saúde humana e viabilidade ambiental, conectividade e desenvolvimento económico e investimento público e modelo de financiamento.





Da análise dos vários factores que foram tidos em conta pela CTI, fica uma lista das opções que são deixadas ao governo:

Segurança aeronáutica:

1º - Alcochete

2º - Vendas Novas



Acessibilidade e Território:

1º - Portela + Montijo

2º - Portela + Alcochete



Saúde Pública e Viabilidade Ambiental:

1º - Vendas Novas

2º - Alcochete



Conectividade e Desenvolvimento Económico:

1º - Portela + Alcochete

2º - Portela + Santarém / Portela + Vendas Novas



Investimento Público e Modelo de Financiamento:

1º - Portela + Alcochete

2º - Portela + Santarém / Portela + Vendas Novas



A coordenadora da CTI sublinharia que a construção do novo aeroporto não necessita de financiamento público, sendo que todas as opções são financeiramente viáveis: "Todas as opções são financeiramente viáveis, não sendo necessário financiamento público para a construção do novo aeroporto", afirmou Rosário Partidário na apresentação do relatório. O relatório entra agora em consulta pública durante 30 dias úteis, prazo após o qual a CTI, após avaliar "a racionalidade, o mérito, a oportunidade e a pertinência técnica de cada um desses contributos, à luz dos fatores críticos para a decisão", fará então o relatório final.



O Governo de António Costa incumbiu a comissão técnica de analisar cinco hipóteses para o novo aeroporto mas no total acabaram por ser nove: inicialmente Portela+Montijo, Montijo+Portela, Alcochete, Portela+Santarém e Santarém, mas prevendo que pudessem ser acrescentadas outras opções, que acabaram por surgir, sendo Portela+Alcochete, Portela+Pegões, Rio Frio+Poceirão e Pegões.