Novo aumento da dívida pública em abril

Depois de se ter situado acima dos 100 por cento do PIB no final do primeiro trimestre, as contas do BdP colocam a dívida pública nos 273,4 mil milhões de euros no final de abril.







Comparando com dezembro - quando a dívida pública portuguesa pesava 99,1 por cento sobre o PIB, de acordo com a estimativa do INE -, a dívida pública representa agora mais 10,3 mil milhões de euros. Portanto, 100,4 por cento do PIB. A subida reflete um acréscimo de 1,9 mil milhões de euros em bilhetes e obrigações do Tesouro, assim como um aumento de 0,7 mil milhões de euros dos empréstimos, sobretudo de curto prazo.





O Banco de Portugal indica ainda que, em abril, os depósitos das administrações públicas totalizaram 12 mil milhões de euros, o que representa uma quebra de 1,8 mil milhões de euros relativamente a março.







c/ Lusa