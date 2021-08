Novo Banco apresenta lucros de 137,7 milhões no primeiro semestre

O lucro agora apresentado contrasta com o prejuízo de 555,3 milhões de euros apresentado no primeiro semestre de 2020 pelo banco administrado por António Ramalho.“O Novo Banco apresenta pelo segundo trimestre consecutivo um resultado líquido positivo”, lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. A instituição bancária assinala que

Esta é a primeira vez que o Novo Banco apresenta lucros em dois trimestres consecutivos.



O Novo Banco foi criado a 3 de agosto de 2014, resultando do processo de resolução do Banco Espírito Santo.Em 2017, o Estado fechou a venda de 75 por cento do banco ao fundo de investimento norte-americano Lone Star. Foi então criado um mecanismo de capitalização contingente: o Fundo de Resolução comprometeu-se a cobrir até 2026 perdas com ativosaté 3890 milhões de euros.. Cento e doze milhões de euros estão pendentes de uma averiguação complementar pelo Fundo de Resolução.