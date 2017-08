Novo Banco vende banco de Cabo Verde a sociedade constituída no Bahrein

Lusa 02 Ago, 2017, 17:34 | Economia

Em texto enviado à pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco frisa que fica com 10% do banco e a conclusão do negócio "nos termos ora acordados terá um impacto neutro no rácio de capital" da entidade.

"A concretização da compra e venda de 90% do capital social do BICV encontra-se dependente das necessárias aprovações, nomeadamente junto do Banco de Cabo Verde", é referido também no texto enviado ao regulador.

A transação, prossegue o Novo Banco, "representa mais um importante passo no processo de desinvestimento de ativos não estratégicos" da entidade, prosseguindo assim a "estratégia de foco no negócio bancário doméstico".

O governador do Banco de Cabo Verde havia dito em 08 de março que depois de chumbada em 2016 a venda do BICV ao empresário português José Veiga, não recebeu - à época - mais nenhum pedido de autorização para alienação do banco.

O empresário português José Veiga tinha pedido autorização para adquirir a totalidade das ações do BICV, mas a venda foi chumbada pelo supervisor cabo-verdiano, depois de o Banco de Portugal também se ter oposto à operação.