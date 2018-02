Novo banqueiro central dos EUA omite referências ao crash da bolsa

RTP06 Fev, 2018, 09:56 / atualizado em 06 Fev, 2018, 10:04 | Economia

Jerome Powell pronunciou ontem o juramento ritual que acompanha a tomada de posse como presidente da Reserva Federal. Era a 16ª pessoa a fazê-lo - 15º homem, porque a predecessora, Janet Yellen, fora a única mulher a ocupar o cargo.



Yellen, de 71 anos, devia a sua nomeação a uma carreira brilhante como economista e ao pioneirismo que a Administração quis mostrar nesse domínio. A sua comissão à frente do "Fed" estava prevista para durar até 2024 e ela tinha vontade de cumpri-lo na íntegra.



Não escondeu por isso o seu desagrado perante uma decisão de Trump que, formalmente, podia ter ignorado. Declarou portanto na sexta feira: "Eu gostaria de ter cumprido um mandato adicional e deixei claro que assim era. Por isso direi que estou decepcionada por não ser reconduzida". Yellen sai para ocupar um cargo no que é descrito como um think tank fiscal.



O inquilino da Casa Branca rompera com uma larga tradição ao não reconduzir Yellen e ao anunciar a intenção de colocar no seu lugar Jerome Powell. Trump tinha um velho contencioso com a supostamente independente governadora da autoridade monetária - contencioso que viera ruidosamente à superfície quando a criticou durante a campanha eleitoral por manter taxas de juro baixas, alegadamente para beneficiar Obama e a candidata que este apoiava, Hillary Clinton.



Numa entrevista à CBS emitida no último dia em que ocupou o cargo, Janet Yellen recusou falar numa bolha especulativa, mas manifestou o seu alarme perante a sobreavaliação de títulos cotados em bolsa. A formulação cautelosa deixava, mesmo assim, um aviso à navegação, para memória futura.



Powell, pelo contrário, quando escreveu e gravou o seu discurso para a tomada de posse, teve de fazer a escolha - não óbvia, mas nesse momento ainda plausível - de ignorar a quebra de 666 pontos que tinha registado o índice Dow Jones na passada sexta feira.



Mas, quando o discurso veio a público, já era impossível ignorar que a sexta feira preocupante dava lugar a uma "segunda feira negra", com uma quebra de 1175 pontos. O teor da comunicação era já irremediavelmente obsoleto.



O novo governador prometia manter-se "vigilante" contra os perigos que ameaçam a economia. Mas não deixava de enaltecer os ganhos que atribui à política económica dos últimos anos: "Hoje, o desemprego é baixo, a economia cresce e a inflação é baixa".



E acrescentava a frase fatal: "Tenho o prazer de registar que o nosso sistema financeiro é hoje muito mais forte e resistente do que era antes da crise financeira que começou há cerca de uma década. A nossa intenção é mantê-lo assim".