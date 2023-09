A Google vai lançar um novo cabo submarino que vai ligar Portugal, Bermudas e Estados Unidos. Batizado com a palavra portuguesa "Nuvem", vai melhorar a rede de comunicações no Atlântico e ajudar a responder à crescente procura por serviços digitais.

Com previsão de entrada ao serviço em 2026, o Nuvem irá acrescentar capacidade, aumentar a confiabilidade e diminuir a latência para os utilizadores em todo o mundo.



Em conjunto com os cabos Firmina e Equiano vai criar novos corredores de dados que ligam a América do Norte, América do Sul, Europa e África.