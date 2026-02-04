Novo crédito à habitação bate máximos em 2025 ao atingir 23,3 mil ME

De acordo com o regulador e supervisor bancário, o aumento foi impulsionado sobretudo pelo crédito a jovens (pessoas até 35 anos), pois representou 60% do montante de novos contratos para habitação própria permanente.

Quanto aos juros dos novos créditos à habitação, a taxa de juro média das novas operações subiu para 2,84% em dezembro de 2025, depois de dez meses de descidas consecutivas.