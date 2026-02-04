Economia
Novo crédito à habitação bate máximos em 2025 ao atingir 23,3 mil ME
Os bancos emprestaram 23,3 mil milhões de euros em crédito à habitação em 2025, mais 5.900 milhões de euros do que em 2024 e o valor mais elevado desde 2014 (o início da série), segundo o Banco de Portugal.
De acordo com o regulador e supervisor bancário, o aumento foi impulsionado sobretudo pelo crédito a jovens (pessoas até 35 anos), pois representou 60% do montante de novos contratos para habitação própria permanente.
Quanto aos juros dos novos créditos à habitação, a taxa de juro média das novas operações subiu para 2,84% em dezembro de 2025, depois de dez meses de descidas consecutivas.