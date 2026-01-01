Novo passe intermodal da Região de Coimbra arranca hoje

De momento, o passe intermodal apenas irá funcionar naqueles dois operadores, abrangendo os concelhos de Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo, mas há o objetivo de ainda em 2026 integrar os serviços da CP e também do SIT - Sistema Intermunicipal de Transportes.

O passe mensal tem um custo de 30 euros (um município), 35 euros (dois municípios) e 40 euros (para mais de dois concelhos), podendo ser carregado nos postos de venda da Metro Mondego (em Lousã e Miranda do Corvo) e dos SMTUC, em Coimbra.

Além de passes mensais, há também títulos de viagens pré-comprados de um euro (um município), dois euros (dois municípios) e de três (para três ou mais municípios), assegurando ainda a possibilidade de bilhetes de um dia, três e sete dias.

Os antigos combatentes e os jovens (até 23 anos) têm bilhete gratuito (mas precisam também de mudar o seu cartão para intermodal).

Os beneficiários de complemento solidário para idosos, de rendimento social de inserção e pessoas com deficiência têm bilhetes de 15 a 20 euros (dependendo do número de municípios) e os beneficiários do escalão B (reformados com pensões abaixo de 627 euros, desempregados e agregados com rendimentos médios mensais baixos) bilhetes de 22,5 euros a 30 euros.

O prazo para carregar o novo passe intermodal da Região de Coimbra foi estendido até segunda-feira, devido às festividades de Natal e Ano Novo, disse o presidente da entidade responsável pela gestão daquele sistema de transportes.

Em declarações à agência Lusa, na terça-feira, Emílio Torrão, presidente da AGIT -- Agência para a Gestão do Sistema Intermodal, frisou que a decisão de estender o prazo para carregar o novo passe deveu-se à afluência aos postos de venda abaixo do esperado, devido ao período de festas de Natal e Ano Novo.

Quem já tem um cartão monomodal (usado, por exemplo, nos SMTUC), terá de se deslocar aos postos de venda para carregar o cartão para o serviço intermodal, tendo de apresentar o seu cartão de cidadão.

Já no caso de novos utilizadores, além do pagamento do passe mensal acrescem seis euros pela emissão do novo cartão.

Após o cartão passar a intermodal, o mesmo poderá ser carregado nas bilheteiras automáticas.