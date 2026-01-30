Novo pré-acordo laboral da Autoeuropa prevê aumento salarial mínimo de 100 euros em 2026

Segundo revelou esta sexta-feira a CT em comunicado, o pré-acordo prevê aumentos salariais de 2,8% já este mês e de mais 2,5% no próximo mês de outubro, ambos com um mínimo garantido de 50 euros.

Prevê também o pagamento de um prémio único de 500 euros, "um complemento pela divisão do aumento salarial" de 50 euros em janeiro e outubro, que será pago após a assinatura do acordo, caso o mesmo seja aprovado pelos trabalhadores.Está igualmente prevista a atribuição de um prémio de assiduidade de 50 euros mensais entre janeiro e junho de 2027, com o alargamento das exceções elegíveis face ao modelo anterior, incluindo situações de doença e compromissos legais dos trabalhadores.

A majoração do prémio de objetivos até 150 por cento em 2026 e 2027 e a aplicação de um novo modelo de turnos a partir de junho de 2026, dependente da aprovação dos trabalhadores em referendo a realizar até março, é outra medida prevista no pré-acordo laboral da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal.

Os representantes dos trabalhadores destacam ainda o aumento do subsídio de refeição para cinco euros e a garantia de pagamento integral do salário em caso de recurso ao lay-off (suspensão temporária da produção).

A CT convocou quatro plenários para discussão do pré-acordo, três deles já realizados e o último agendado para a tarde desta sexta-feira.

A votação do pré-acordo laboral pelos cerca de 5.000 trabalhadores da Autoeuropa está prevista para quinta e sexta-feira da próxima semana.