Novo presidente do parlamento angolano alerta para "novas formas de colonização" na ordem mundial

Adão de Almeida, que hoje foi eleito, sublinhou no discurso da sua tomada de posse que o mundo atravessa "uma aldeia global em reconfiguração acelerada" e que a ordem mundial dos últimos 70 anos "já não existe"

O responsável considerou que, mantendo-se as tendências atuais, as disputas hegemónicas entre grandes potências poderão intensificar-se, produzindo "novas pontes e novos muros" e acentuando assimetrias globais.

"A colonização que outrora se fazia com presença física pode assumir novas feições, passando a ser feita a quilómetros de distância", afirmou, sublinhando que fenómenos como o desemprego e a emigração estão relacionados com essas dinâmicas globais.

"Estar atentos a esses fenómenos é essencial para que não tenhamos de travar, em breve, novas lutas contra as novas formas de colonização, mesmo que outros nomes lhes sejam atribuídos", reforçou.

"Não nos podemos cansar de erguer as nossas vozes a favor de uma reconfiguração da ordem mundial que reserve espaço digno para o sul global e assegure a defesa permanente e intransigente dos interesses do continente africano", afirmou.

Adão de Almeida evocou ainda o 50.º aniversário da independência de Angola, celebrado este mês, como momento de reflexão sobre a identidade coletiva e sobre a construção de uma nação "por todos e para todos".