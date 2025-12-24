Economia
Novo sistema informático bloqueia mercadorias e cria caos em Leixões
A denúncia é da Associação dos Transitários de Portugal. A concessionária Yilport interrompe a partir desta quarta-feira as receções de contentores para exportação.
E avisa que as cargas que estão por desalfandegar colocam em risco o Natal e as cadeias de abastecimento essenciais.
Os transitários sublinham que a situação no maior porto do norte penaliza gravemente a economia nacional e acusam a Autoridade Tributária de se ter precipitado na introdução da nova plataforma aduaneira.
Confrontado com esta situação, o Ministério das Finanças diz que a Autoridade Tributária está a trabalhar em conjunto com os operadores portuários e económicos para resolver este sério problema.