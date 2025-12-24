Novo sistema informático bloqueia mercadorias e cria caos em Leixões

O Porto de Leixões não pode receber contentores para embarque, uma vez que esgotou a capacidade devido à quantidade de contentores em espera no terminal.



E avisa que as cargas que estão por desalfandegar colocam em risco o Natal e as cadeias de abastecimento essenciais.



Os transitários sublinham que a situação no maior porto do norte penaliza gravemente a economia nacional e acusam a Autoridade Tributária de se ter precipitado na introdução da nova plataforma aduaneira.



Confrontado com esta situação, o Ministério das Finanças diz que a Autoridade Tributária está a trabalhar em conjunto com os operadores portuários e económicos para resolver este sério problema.