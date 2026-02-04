EM DIRETO
Depressão Leonardo. A evolução do estado do tempo ao minuto

Novos depósitos de particulares batem recorde ao atingirem 144,3 mil ME em 2025

Novos depósitos de particulares batem recorde ao atingirem 144,3 mil ME em 2025

O dinheiro colocado pelos clientes particulares em depósitos atingiu 144,3 mil milhões de euros em 2025, o valor máximo desde 2003, o início da série, segundo os dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal.

Lusa /
Reuters

VER MAIS

Em 2024 o valor colocado em depósitos pelos particulares tinha sido de 129,6 mil milhões de euros, pelo que o montante de 2025 significa um crescimento de mais 11%.

Quanto aos juros, a taxa de juro média dos novos depósitos de particulares diminuiu em dezembro passado para 1,36%, o que compara com os 1,37% de novembro e com os 2,16% de um ano antes (dezembro de 2024).

 

PUB
PUB