Novos depósitos de particulares batem recorde ao atingirem 144.300 ME em 2025

O dinheiro colocado pelos clientes particulares em depósitos atingiu 144,3 mil milhões de euros em 2025, o valor máximo desde 2003, o início da série, segundo os dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal.

Em 2024 o valor colocado em depósitos pelos particulares tinha sido de 129,6 mil milhões de euros, pelo que o montante de 2025 significa um crescimento de mais 11%.

Quanto aos juros, a taxa de juro média dos novos depósitos de particulares diminuiu em dezembro passado para 1,36%, o que compara com os 1,37% de novembro e com os 2,16% de um ano antes (dezembro de 2024).

A diminuição da remuneração média foi registada em todos os prazos. Nos depósitos até um ano, a taxa de juro média desceu para 1,37% em dezembro de 2025. Estes depósitos representaram 95% do montante total de novas operações de depósitos a prazo de particulares em 2025.

Os depósitos com prazo de um a dois anos corresponderam a 4% do total em 2025.

A remuneração média destes depósitos passou para 1,33% em dezembro de 2025.

Por fim, os novos depósitos com prazo superior a dois anos são residuais, representando 0,4% do total. A taxa de juro média diminuiu para 1,13% em dezembro de 2025.

 

 

