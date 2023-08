Novos membros e uso de moedas locais são temas da Cimeira dos BRICS

A "expansão dos BRICS", através da "incorporação", ou do "estabelecimento de países parceiros" será um dos temas-chave da cimeira do grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agendada de 22 a 24 de agosto, em Joanesburgo.

O encontro contará com a presença do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou o secretário de Ásia e Pacífico do Brasil, o embaixador Eduardo Paes Saboia, em conferência de imprensa no Palácio Itamaraty, em Brasília.

As discussões sobre este tema avançaram nos últimos tempos e na cimeira de Joanesburgo poderão ser estabelecidos "os critérios" que serão aplicados para a adesão.

O Presidente brasileiro participará na cimeira da próxima semana, que contará com a presença dos líderes da Índia, China e África do Sul, enquanto o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, representará o Presidente Vladimir Putin, que vai participar por videoconferência.

"A expansão dos BRICS está na agenda no encontro privado" de líderes, disse o embaixador brasileiro, referindo-se à reunião de líderes que acontecerá em 23 de agosto.

Lula da Silva tem manifestado o seu apoio à ampliação do BRICS e chegou a citar a Argentina e a Arábia Saudita como possíveis novos membros.

Outro dos temas é o "uso de moedas locais para as transações" entre os países-membros, disse.

"É provável que haja um resultado nessa área", frisou o responsável brasileiro.

Este tema tem sido recorrente no discurso de Lula da Silva, que tem defendido uma moeda própria para fazer comércio nos países do bloco BRICS.

"Por que o Brasil precisa de dólar para fazer comércio com a China? A gente pode fazer na nossa moeda. Por que o Brasil precisa de dólar para fazer comércio com a Argentina? A gente pode fazer nas nossas moedas", afirmou o chefe de Estado brasileiro, durante um encontro no início do mês com a imprensa internacional, no Palácio do Planalto.

Entre os convidados para participar no último dia da cimeira, 24 de agosto, estão cerca de 40 países, principalmente líderes africanos, mas também asiáticos e do Médio Oriente, detalhou a diplomacia brasileira.

Lula da Silva irá depois a Angola, numa visita de Estado de dois dias, seguindo depois para a XIV Conferência de chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em 27 de agosto, na capital de São Tomé e Príncipe.