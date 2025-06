Número de casais com ambos desempregados recua 2,5% em maio para 4.708

"Do total de desempregados casados ou em união de facto, 9.416 (8,1%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no serviço de emprego, totalizando 4.708 casais desempregados, em maio de 2025, o que representa -2,5%, quando comparado com o período homólogo do ano anterior", adianta o relatório do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Apesar do recuo, trata-se de um abrandamento face ao registado em abril, quando tinha recuado 4,3%, face a igual período do ano passado.

Já na comparação em cadeia, o número de casais em que ambos os cônjuges estão desempregados caiu 2,6%, estando a recuar consecutivamente desde fevereiro.

Há vários anos que os casais nesta situação de duplo desemprego têm direito a uma majoração de 10% do valor da prestação de subsídio de desemprego, quando tenham dependentes a cargo.

O IEFP divulgou também que o número de desempregados registados nos Serviços de Emprego do continente foi de 290.550 no final de maio, o que representa um recuo homólogo de 2,8% e uma diminuição de 4% face ao mês anterior.